Mesker treedt af als bestuurslid van NOC*NSF

De oud-tennisster maakte sinds het najaar van 2014 deel uit van het bestuur van de sportkoepel. Het bestuur draagt Irene Eijs voor als nieuw bestuurslid. De oud-roeister, in Atlanta 1996 winnares van brons in de vrouwendubbeltwee, geldt als specialiste op het gebied van media en communicatie. Eijs (51) was eerder onder meer vicevoorzitter van de Koninklijke Nederlandse Roeibond en voorzitter van de atletencommissie van NOC*NSF.

Tijdens de najaarsvergadering op 19 november stemmen de leden over haar benoeming.

Eerder werd al bekend dat André Bolhuis stopt als voorzitter van NOC*NSF. Hij neemt komend voorjaar afscheid.