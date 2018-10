’Egoïst’ Dumoulin wil ’iets betekenen voor de wielersport’

,,Ik heb de laatste jaren gemerkt hoe het wielrennen enorm aan populariteit heeft gewonnen in Nederland. Toch heb ik gezien dat het er niet heel erg voor heeft gezorgd dat daardoor ook de hoeveelheid aan mensen dat de wielersport actief beoefent, is gegroeid. Als ik hier aan het trainen ben, frustreert het me dat ik niet meer mensen zie fietsen dan een paar jaar geleden”, liet Dumoulin zelf weten. ,,Het zal vooral een dag worden om de jeugd te stimuleren te gaan fietsen, maar het is eigenlijk om iedereen, dus ook ouderen, in beweging te krijgen.”

,,We gaan het samen met de The PEPr Company organiseren. Er zijn drie routes die verreden worden, maar er zal bijvoorbeeld ook een mekanieker zijn, die uitlegt hoe je een wiel verwisselt. Er zal van alles zijn dat met wielrennen te maken heeft”, aldus de Giro-winnaar van 2017 en de nummer twee van dit jaar, die achter Geraint Thomas in de Tour ook tweede werd. ,,Waarom ik dit doe? Ik ben door het jaar heen vooral een egoïstische topsporter en dit is voor mij een manier om iets te betekenen voor het wielrennen in Limburg. En ik vind het ook heel leuk.”