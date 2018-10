Koeman: ’We moeten geloven in onszelf’

Als je het aan Ronald Koeman vraagt, dan gaat het voorzichtig de goede kant op met Oranje en vooral met de clubs PSV en Ajax. „Maar nu wordt het tijd dat we in onszelf gaan geloven”, zegt de bondscoach in de aanloop naar de komende interlands met Duitsland (Nations League) en België (vriendschappelijk).

„Het is leuk dat we weer wat kleur op de wangen krijgen”, vindt Koeman. „Veel mensen hadden vorige maand misschien verwacht dat het verschil met wereldkampioen Frankrijk groter zou zijn. Het is leuk dat we complimenten krijgen, maar dat is niet genoeg. We verliezen wel met 2-1. Het zal niet makkelijk worden, maar tegen Duitsland willen we zeker een resultaat boeken. Dat is een wedstrijd in de Nations League. Dan gaat het om punten pakken.”

Koeman stelt het optreden van Ajax tegen Bayern München (1-1) van afgelopen week in de Champions League als voorbeeld. „Ajax begon slap. Met te veel ontzag en respect. Pas toen ze zagen dat ze mee konden met Bayern, lieten ze zien dat ze goed kunnen voetballen. Dat moeten wij ook doen.”

De bondscoach is blij dat PSV en Ajax actief zijn in de Champions League. „Dat maakt spelers beter en daar kunnen we ook bij Oranje van profiteren.” Koeman kreeg van Ajax-trainer Erik ten Hag het verzoek of hij een beetje rekening wil houden met het drukke programma voor de komende weken. „Maar dat zal ik zeker tegen Duitsland niet doen. Ik ben ook trainer bij clubs geweest en ik was blij met zoveel mogelijk internationals. Het heeft geen zin om zenuwachtig voor de buis te gaan zitten om te kijken of een speler bij een interland geblesseerd raakt.”

Als het mogelijk was geweest, dan was Koeman misschien wel met het hetzelfde basiselftal als tegen Frankrijk begonnen. Hij kan echter geen beroep doen op de geblesseerde Davy Pröpper en Kenny Tete. „Dus moet ik iets anders verzinnen. We zullen top moeten zijn om een resultaat te halen tegen Duitsland. Die ploeg lijkt niet meer zo sterk als de afgelopen jaren. Maar als je naar de selectie kijkt, dan zie je dat alle spelers bij topclubs spelen.”