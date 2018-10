Heldenontvangst voor Khabib in Rusland

In een uitverkochte Anzhi Arena pakte hij de microfoon om het massaal toegestroomde publiek te bedanken. „Ik vraag jullie een ding: Herinner mij niet om dat incident toen ik na het duel uit de octagon sprong. Ik wilde alleen het verschil tussen zijn en mijn natie laten zien.”

De fans waren massaal naar Dagestan gekomen Ⓒ Hollandse Hoogte

Hij vervolgde: „Omdat we allemaal weten wat een geweldige geschiedenis we hebben. We kennen onze voorouders en alle beproevingen die onze natie heeft moeten doorstaan. Niets kan ons nog breken.”

Arend

Khabib hoopt dat hij de fans trots heeft gemaakt, om daar aan toe te voegen: „Je kan een arend niet in zijn kooi houden! Alle inspiratie die ik heb, komt uit Dagestan. Dit is voor alle mensen hier: Dank voor het komen. We zijn allemaal mensen uit Dagestan. Laten we samen sterk blijven.”

De Rus liet zijn Ierse rivaal afgelopen zondag in Las Vegas in de vierde ronde aftikken met een nekklem en verdedigde op die manier met succes zijn UFC-lichtgewichttitel.

Chaos

In aanloop naar de partij borrelden de gemoederen tussen beiden al meerdere malen hoog op, maar direct na afloop van het gevecht kwam het tot een écht serieuze ontploffing.

Nurmagomedov klom over het hek van de kooi en besprong de jiu-jitsu-coach van McGregor. De Ier werd op zijn beurt aangevallen door drie man uit het kamp van The Eagle. Bij beide opstootjes werden rake klappen uitgedeeld, waardoor er een flinke chaos ontstond in de T-Mobile Arena in Las Vegas.