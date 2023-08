Pierre van Hooijdonk blijft welkom bij ESPN, maar niet bij wedstrijden rond Ajax

ESPN ziet nu geen directe noodzaak om de samenwerking met Van Hooijdonk te beëindigen. „Wel moeten we constateren dat de geloofwaardigheid van Pierre waar het gaat over Ajax en Maurice Steijn hiermee te ver is aangetast”, aldus de sportzender in een toelichting.

Van Hooijdonk had Steijn tijdens een uitzending van NOS-programa Studio Voetbal beschuldigd van „betrokkenheid bij duistere dealtjes met bevriende zaakwaarnemers.” Later bood Van Hooijdonk hiervoor zijn excuses aan. „Voor mijn opmerking heb ik geen bewijs en die opmerking had ik daarom ook niet moeten maken. Ik neem hierbij terug wat ik over Maurice heb gezegd en ik bied hem mijn excuses aan.”, aldus Van Hooijdonk toen.

Bij de NOS is Van Hooijdonk, zoals bekend, voorlopig niet als analist te zien in Studio Voetbal.