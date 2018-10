Voetbalsters tegen Denemarken met dezelfde elf

In de spits kiest bondscoach Sarina Wiegman voor Lineth Beerensteyn. Vivianne Miedema moet genoegen nemen met een rol op de bank. De aanvalster mocht vrijdag tegen Denemarken nog wel invallen.

Nederland verdedigt tegen Denemarken een voorsprong van 2-0. De winnaar neemt het in november in de finale van de play-offs voor het wereldkampioenschap van 2019 op tegen België of Zwitserland. Die twee landen speelden vrijdag in de eerste ontmoeting gelijk (2-2).

Opstelling Nederland:

Geurts; Van Lunteren, Dekker, Bloodworth en Van Es; Groenen, Spitse en Van de Donk; Van de Sanden, Beerensteyn en Martens.