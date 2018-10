Stengs na rentree bij AZ: ’Ik ben opgelucht’

Het talent uit de jeugdopleiding van AZ liet zich in de Verenigde Staten opereren, waarna een lange revalidatie volgde. Stengs keerde in februari terug op het veld. De vleugelspits, die aan het einde van het seizoen 2016-2017 was doorgebroken in de hoofdmacht, werkte daarna langzaam toe naar zijn rentree in wedstrijdverband. Tegen Cambuur hield hij het 45 minuten vol.

,,Ik ben opgelucht. Het ging goed'', aldus Stengs na afloop. ,,Ik hoorde vorige week dat ik mijn rentree ging maken. Ik heb direct mijn moeder en andere mensen geappt dat ik weer ga spelen. Ik had vandaag iets meer wedstrijdspanning dan normaal gesproken. Ik kan gelukkig verder bij het punt waar ik gebleven was.''

AZ, dat aantrad met een combinatie van spelers uit het eerste elftal en de beloften, won dankzij een doelpunt in de tweede helft van invaller Richard Sedlacek.