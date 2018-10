Het is goed gekomen met Rosario bij PSV

Zo ver is het nog lang niet. Maar de kans is al groter geworden nu de inmiddels 21-jarige middenvelder van PSV is opgenomen in de selectie van Oranje voor de komende interlands met Duitsland en België.

Misschien maakt Rosario komende week wel zijn eerste minuten voor het Nederlands elftal. Wie had dat gedacht toen Pablo vier jaar geleden te licht werd bevonden bij Ajax, waar hij met talenten als Abdelhak Nouri, Donny van de Beek en Noussair Mazraoui voetbalde? Almere City geloofde wel in hem, net als later PSV waarvoor hij vorige week nog scoorde tegen Internazionale in de Champions League.

„Ik ben altijd in mezelf blijven geloven”, zegt Rosario. „Ook toen ik weg moest bij Ajax. Eigenlijk is dat het beste wat me kon overkomen. Daardoor ben ik nu wie ik ben. Saïd Ouaali was mijn trainer bij Ajax toen ik weg moest. Maar hij zal dat niet alleen hebben besloten. Zoiets is altijd een momentopname. Hem neem ik ook niets kwalijk, het is goed gekomen met mij bij PSV.”

Vorig jaar onder Phillip Cocu kreeg Rosario weinig speeltijd in het eerste elftal. Mark van Bommel gelooft wel in de middenvelder en geeft hem voorlopig de voorkeur boven de Mexicaanse aanwinst Érick Gutiérrez. „Die trainerswissel heeft goed uitgepakt” zegt de Amsterdammer. „Het kan raar en hard gaan in het voetbal. Maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. Ik moet nog verder.”

Succes is Pablo niet komen aanwaaien, zo was zes jaar geleden al te zien in de mooie documentaire ’De prijs van de hemel.’ Filmmaker Jack Janssen volgde het talentje een jaartje en liet niet alleen zien hoe goed hij kon voetballen. Pablo groeide op in een gebroken gezin met een moeder die niet altijd de huur kon betalen en een vader uit de Dominicaanse Republiek die er ook niet altijd voor hem was. Op school ging het niet altijd goed omdat hij regelmatig spijbelde.

„Maar ik heb altijd het gevoel gehad dat de familie er voor me was”, weet Rosario. „We hebben dit eigenlijk met z’n allen gedaan. De wedstrijd tegen Duitsland is in Amsterdam. Mijn vader en moeder zitten zeker op de tribune, net zoals mijn acht broers en zussen. Het zal wel druk worden, want ik heb echt heel veel ooms en tantes.”