Michael Mols zoekt voetbalmaten

Sterker nog, de ex-aanvaller van onder anderen FC Utrecht, Glasgow Rangers en FC Twente doet mee aan Kicks, de competitie van de KNVB waarbij spelers niet verplicht zijn om elke week te komen, maar wel georganiseerd kunnen voetballen.

Kicks organiseert op 24 oktober in Utrecht (bij SV Vechtzoom in de wijk Overvecht) een toernooi en meerdere mensen kunnen zich tegen Mols aanmelden met een team. Zelf komt hij uit voor Kicks All Stars.