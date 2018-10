Oranjevrouwen naderen WK na nieuwe zege

Nadat de Europees kampioen van 2017 thuis met 2-0 afrekende met Denemarken werd het karwei in het uitduel afgemaakt. In Viborg werd er met 2-1 gewonnen. Om plaatsing voor de mondiale voetbalstrijd van 2019 veilig te stellen moet in een tweekamp Zwitserland worgen bedwongen.

Matig begin

Dankzij een onnodige overtreding van Dominique Janssen-Bloodworth kwam Oranje al in de prille beginfase in de problemen. Denemarken mocht een penalty nemen en die werd al in de derde minuut benut door Nadia Nadim, die ook onderuit was gehaald.

Beerensteyn kopt raak. Ⓒ ANP

Tot opluchting van bondscoach Sarina Wiegman kwam Oranje snel op een gelijke stand. Beerensteyn bracht het duel al in de zevende minuut in evenwicht. Net als in het heenduel kopte de vervangster van Vivianne Miedema raak.

Die treffer gaf Oranje heel veel lucht, want op dat moment moest Denemarken drie keer scoren om af te rekenen met de vrouwen van Wiegman. Dat lukte niet, al maakte Nederland na rust geen sterke indruk.

Daniëlle van de Donk krijgt een hand in haar gezicht. Ⓒ Reuters

Vroeg in de tweede helft kwam Oranje met de schrik vrij. Loes Geurts verkeek zich op een hoekschop, die tot grote schrik van de keepster op de paal belandde. Pernille Harder kreeg in de 62e minuut een niet te missen kans, maar schot toch over. Een minuut later stuitte de spits op Geurts. In de laatste minuut knalde Beerensteyn nogmaals raak, op fortuinlijk aangeven van Miedema.