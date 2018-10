’Luxeprobleem’ voor Oranjevrouwen

„Die snelle tegengoal was natuurlijk niet de bedoeling”, zei bondscoach Sarina Wiegman in gesprek met Veronica. Al na drie minuten was het 1-0. „Gelukkig maakten we ook snel de gelijkmaker. Die gaf veel rust. De mentale weerbaarheid die we toonden is goed om te zien.”

In de spits kreeg Lineth Beerensteyn dinsdag de voorkeur. Vivianne Miedema moest op de bank beginnen en zag Beerensteyn twee keer scoren. „Beerenstein doet het hartstikke goed. Ze kopt die bal zo mooi in, terwijl ik weleens heb gezegd dat ze niet kan koppen”, sprak Wiegman met een glimlach.

In de play-offontmoeting met België of Zwitserland zal Wiegman waarschijnlijk kiezen tussen Miedema of Beerensteyn in de punt van de aanval. „Een luxeprobleem”, vond de bondscoach. „Het zijn twee totaal verschillende types. Lineth is ontzettend explosief, terwijl Vivianne dodelijk is in het zestienmetergebied. Vandaag liet Beerensteyn ook zien dat ze doelgericht is.”

Beerensteyn speelt uitstekend in Viborg. Ⓒ ANP

„Ik heb algezegd dat we maar met vier spitsen moeten beginnen”, zei Wiegman gekscherend. „Ik heb nog een maand om een beslissing te nemen. Natuurlijk moeten beide speelsters ook bij hun club blijven presteren.”

„Ik zit lekker in mijn vel. Bij mijn club gaat het ook lekker. Als ik er sta, wil ik het zo goed mogelijk invullen”, aldus Beerensteyn, die normaal gesproken reserve is achter Miedema. Miedema is pas net hersteld van een blessure en moest daardoor in beide duels tegen Denemarken met een rol als invalster genoegen nemen.

Beerensteyn vindt niet dat ze nu in november in de finalewedstrijden ook recht heeft op een basisplek. „Dat is een lastige vraag. We zijn een heel goed collectief. Het maakt niet zoveel uit wie er staat. Als we winnen, hoor je mij niet klagen”, zei ze voor de microfoon van Veronica.