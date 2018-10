Goalie Oranje: ’Als het nodig is, dan sta ik er’

Ruim een jaar later stond ze in het basisteam van Oranje in beide wedstrijden in de halve finales van de play-offs tegen Denemarken.

,,Ik ben vrij in mijn hoofd. Voetbal is wel belangrijk, maar niet meer het belangrijkste'', aldus Geurts dinsdag na de zege van 1-2 in Viborg tegen Denemarken. Nederland plaatste zich daarmee voor de finale van de play-offs.

Geurts kreeg van bondscoach Sarina Wiegman opnieuw de voorkeur boven Sari van Veenendaal, die pas net weer fit is. ,,Als het nodig is, dan sta ik er. Of ik in de finale weer zal keepen? Dat laat ik aan Sarina'', aldus Geurts, die vond dat Nederland het in Denemarken goed deed.

,,Het was vervelend dat we snel een penalty tegen kregen. Ik denk dat we het daarna over het algemeen goed gedaan hebben. We slaagden er niet helemaal in 'vrij' te voetballen, maar we hebben de wedstrijd wel goed uitgespeeld.''