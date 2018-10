Oranje kent tegenstander voor cruciale play-offduel

Bekijk ook: Oranjevrouwen naderen WK na nieuwe zege

Dat land rekende in de halve eindstrijd moeizaam af met België. Na een gelijkspel in de eerste wedstrijd in Leuven (2-2) eindigde de return in Biel dinsdag ook onbeslist: 1-1. Zwitserland mag naar de eindstrijd omdat het in de uitwedstrijd vaker heeft gescoord dan België.

Oranje was eerder op dinsdag Denemarken met 1-2 de baas. Het team van bondscoach Sarina Wiegman had vrijdag in Breda ook al gewonnen (2-0).

De finale gaat ook over twee wedstrijden. Die duels zijn tussen 7 en 13 november. De twee speeldata en locaties zijn nog niet bekend.

Nederland deed in 2015 voor het eerst mee aan het WK en strandde toen in de achtste finales. Vorig jaar won Oranje in eigen land de Europese titel. Het WK van 2019 is in Frankrijk.