Kopzorgen Löw voor clash met Oranje

Leon Goretzka is toch niet fit genoeg. Ook doelman Kevin Trapp kan vanwege een spierblessure niet spelen. Serge Gnabry van Bayern München en Bernd Leno van Arsenal worden door Löw bij de ploeg gehaald.

Bekijk ook: Duitsland met gehavende selectie naar Nederland

Goretzka was al onzeker. Hij meldde zich dinsdag in tegenstelling tot de andere internationals nog niet in Berlijn. De middenvelder van Bayern bleef in München achter, om door de medische staf van zijn club te laten onderzoeken waar zijn spierklachten vandaan komen.

Bekijk ook: Koeman speculeert over basisplek Frenkie de Jong

Goretzka speelde zaterdag negentig minuten in de verloren competitiewedstrijd tegen Borussia Mönchengladbach (0-3), maar stond onlangs al aan de kant vanwege een enkelblessure. Hij bleef vorige week in de Champions League op de bank tegen Ajax (1-1).

Löw kreeg de afgelopen dagen al afmeldingen binnen van Marco Reus, Antonio Rüdiger en Kai Havertz.