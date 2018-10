Eigen Kijk: opmerkelijk déjà vu bij Ajax

Terug in de tijd. Naar maandagavond 2 maart 1992. Twee dagen voor de UEFA Cup-wedstrijd AA Gent - Ajax. In de Amsterdamse spelersgroep heerst onvrede over de visie van Van Gaal, die zes maanden eerder Leo Beenhakker is opgevolgd. De in het topvoetbal debuterende trainer heeft binnen de club voor commotie gezorgd door met zijn keuze voor het 4-4-2-systeem af te wijken van de klassieke huisstijl. Dus zonder buitenspelers, waardoor Bryan Roy op links is gesneuveld.

De gevolgen zijn merkbaar. Ajax grossiert in kleine uitslagen. Wel resultaat, maar weinig doelpunten en beperkt amusement. Ook veel spelers zitten niet lekker in hun vel en op die bewuste maandagavond in Gent besluit Van ’t Schip namens de selectie de discussie met de trainer aan te gaan.

Het wordt een historisch gesprek. De captain weet Van Gaal zover te krijgen dat hij de spelers laat stemmen tussen de 4-4-2- en 4-3-3-variant.

De uitslag is alleszeggend: 15-1. Voor 4-3-3. Alleen Stefan Pettersson blijft achter de keuze van de trainer staan. Vervolgens gaat Van Gaal overstag, stelt weer drie aanvallers op en Roy keert terug als linksbuiten. Twee maanden later wint Ajax de UEFA Cup en in 1995 de Champions League. Met dan Marc Overmars als linksbuiten en Finidi George op rechts.

Dan 26 jaar later in München. Weer is er bij Ajax sprake van een in het topvoetbal debuterende trainer. Opnieuw bestaat er in de selectie onvrede, ditmaal over de keuzes van Ten Hag. Het verschil met Gent en München is dat het gesprek met de (reserve-)aanvoerder niet voor, maar na de wedstrijd plaatsvindt. Voor de rest lijken er alleen parallellen te zijn.

Tijdens de urenlange discussie vinden aanvoerder en trainer elkaar. Opvallend is dat ook nu de linksbuiten ter sprake komt. In plaats van Roy ditmaal David Neres, even daarvoor nog uitblinker tegen Bayern München.

De vraag is nu of er weer iets moois bij Ajax gaat bloeien? Dat moet blijken, maar er is wel een belangrijke stap gezet. Na de handreiking van Van Gaal ging in 1992 de spelersgroep namelijk tot de bodem om z’n gelijk te halen.

Dat zal bij Tadic niet anders zijn. Uit zijn door Mike Verweij opgetekende relaas van afgelopen zaterdag wordt duidelijk dat hij als stem van de selectie fungeert. Dus zal de rest aansluiten om collectief voor het gelijk van de ploeg te gaan.

Is daarmee de positie van Erik ten Hag verzwakt? Eén telefoontje naar Louis van Gaal en hij weet genoeg.