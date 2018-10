’Ik begreep niet dat ik werd weggestuurd bij Ajax’

In 2012 verscheen de eerder opgenomen De prijs van de hemel, waarin de 12-jarige Pablo Paulino Rosario de hoofdrol speelt. Spelend bij het Amsterdamse DWS, getooid met een mooie rastastaart, voorziet zijn vader een grote carrière als de kleine dribbelaar maar wegblijft bij de meisjes en de foute vrienden.

Pablo’s pa, afkomstig uit de Dominicaanse Republiek, heeft een droom: „Pablo jongen, ik wil dat de koningin je ooit een kusje en een ketting geeft en zegt: je bent nu Ridder van Oranje. Omdat het Nederlands elftal de finale door jou heeft gewonnen.”

Met trouwe hondenogen kijkt de kleine Pablo achterin de auto in het niets. Een geweldig beeld van vader en zoon door filmmaker Jack Janssen. Zes jaar later ligt de inmiddels 21-jarige Rosario na een veelbewogen carrièrepad langs Swift, Feyenoord, DWS, Ajax, Almere City FC en PSV aardig op koers. Hij krijgt onder de hoede van bondscoach Ronald Koeman de kans zich in het Nederlands elftal te spelen. „Het kan raar en hard gaan in het voetbal, maar ik ben nog lang niet waar ik wil zijn. We zijn pas net onderweg.”

Rosario (tweede van links) luistert aandacht tijdens de training van Oranje. Ⓒ ANP

Trots en blijdschap typeerden de reacties van de ouders van de PSV-middenvelder na zijn selectie. Vorige week klonk zijn naam al in Europa na zijn geweldige treffer tegen Internazionale in de Champions League. „Ik hecht veel waarde aan de mening van de mensen in mijn directe omgeving. Zij hebben altijd voor me klaargestaan en het beste met me voor. We hebben het met z’n allen gedaan. M’n vader was altijd betrokken bij het voetbal en m’n moeder zorgde voor de opvoeding”, aldus Rosario, die uit een gebroken gezin komt, nogal eens spijbelde en naar Oranje dus geen pad over rozen bewandelde.

Het maakt een eventueel debuut voor het Nederlands elftal alleen maar mooier en indrukwekkender. „In de ArenA zullen ze allemaal aanwezig zijn. Ja, dat zijn er nogal wat: m’n ouders, ik heb drie broers en vier zussen en heel veel ooms en tantes. Het wordt druk in dat vak.”

Rosario, hier in het shirt van Almere City. Ⓒ Hollandse Hoogte

Rosario gaat niet direct van speelminuten uit, maar als hij die wel krijgt, zal hij ze met beide handen aangrijpen. Het wegvallen van de geblesseerde Davy Pröpper biedt extra perspectief. „Ik vind het jammer voor Davy, die ik goed ken van PSV.” De Amsterdammer is niet de figuur om over lijken te gaan. Jeugdtrainers bij Ajax noemden hem eens de meest positieve speler die ze hebben meegemaakt: altijd blij, altijd met een lach op zijn gezicht.

„Ik ben een open jongen, vrolijk ja. Dat ze me hebben weggestuurd bij Ajax vond ik toen niet leuk en begreep ik evenmin. Het was een momentopname. Drie, vier maanden stond ik buitenspel vanwege een blessure, maar het jaar daarvoor was ik aanvoerder bij de B2. In een lichting met Abdelhak Nouri, Donny van de Beek, Noussair Mazraoui en Steven Bergwijn. Dit heeft mijn pad moeten zijn en daar heb ik vrede mee. Eigenlijk is het het beste wat me kon overkomen. Ik ben het geloof in mezelf ook nooit verloren.”

Rosario baalt van het verlies van PSV tegen Internazionale. Ⓒ ANP

Evenmin bij PSV, waar hij als speler van Jong PSV het vooral als invaller moest doen bij het eerste elftal onder trainer Phillip Cocu. Hoe groot het geloof van opvolger Mark van Bommel is in Rosario blijkt uit zijn vertrouwen in de verdedigende middenvelder, die de kwaliteit bezit om altijd de oplossing vooruit te zoeken. „Dat zie ik graag bij een speler op die positie. Veel spelers in die rol spelen de bal breed of terug”, constateerde Koeman een bijzondere kwaliteit bij de 21-jarige middenvelder.

Bij Van Bommel houdt Rosario de Mexicaanse miljoenenaanwinst Erick Gutierrez al een tijdje op de bank. „Voor mij heeft de trainerswissel goed uitgepakt.”

Rosario speelde al wel interlands voor Jong Oranje. Ⓒ Hollandse Hoogte

Een understatement, want na het rappen van een nummer van Lijpe, een Nederlands-Marokkaanse rapper, voor zijn collega-internationals is Pablo Paulino Rosario inmiddels ingewijd bij het grote Oranje. Om niet meer te vertrekken?.„Je komt naar Zeist om er bij te blijven. Daar ga ik alles aan doen.”