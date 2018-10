Opgeven bestaat niet

Hij heeft het DNA van zijn vader. Daarom haalt Maikel Stam zijn schouders op als zijn eerste contract ter sprake komt. Op het ijs of op de fiets moet er worden gescoord. Met zijn handtekening onder een bescheiden contract bij de ploeg van Henk Angenent begint voor het 18-jarige talent een nieuw hoofdstuk. ,,Nu wil ik bij de beroepsrenners een contract afdwingen.”

Als kind van drie vocht Maikel Stam voor zijn leven. Het slopende gevecht tegen leukemie duurde vijf jaar. De chemo tastte zijn spieren aan. De pijn en de wanhoop lagen bij hem in bed. Maar hij won en daar ging het om.

Op de Weissensee krijgen Maikel (r.) en broer Danny schaatsles van hun vader. de smaak te pakken. Ⓒ TLG

Inmiddels is de zoon van de markante marathonschaatser Arnold Stam een vaste waarde bij de B-rijders. Lengte: 186 cm. Gewicht: 65 kilo. Bij de opleidingsploeg van Elfstedentochtwinnaar Henk Angenent moet hij zich verder ontwikkelen. „Vorig seizoen won ik zes van de veertien marathons. Best wel fijn.”

Op de fiets kwamen daar nog vijftien overwinningen bij. „In de klassiekers zit ik nu veel vaker en langer voorin. Qua snelheid ben ik minder dan mijn broer Danny, maar qua duurvermogen lijk ik op ons pa.”

„Komt-ie thuis en vraag ik hoe hij heeft gereden”, vertelt zijn vader. „Best wel goed, is meestal het antwoord. Zat heel lang in de kopgroep, maar moest lossen toen de slag viel. Dat herken ik, zo was ik zelf vroeger ook.”

De zomer van 2003

In de zomer van 2003 werd Maikel Stam ziek. Het mannetje van drie bleek te zijn getroffen door leukemie. De wereld van de familie stortte in. „Ik kan mij er niet zoveel van herinneren”, zegt Maikel. „Een paar flitsen eigenlijk. Het enige wat ik nog scherp in mijn geheugen heb staan zijn die bezoeken aan het ziekenhuis voor weer een ruggenprik. Daar zag ik het meest tegenop. Voor de rest weet ik er weinig meer van. Ik heb twee jaar intensieve chemokuren gehad, moest drie jaar lang elke week naar het ziekenhuis voor medicijnen. Op mijn negende ben ik beter verklaard. Sinds mijn achttiende moet ik nog een keer in de twee jaar voor controle.”

Stam sr.: „Als wij met zijn vieren bovenaan zo’n berg staan, ben ik de gelukkigste man ter wereld. De jongens hebben de passie en de bezieling om heel goed te worden. Dat juich ik toe. Op een gegeven moment nodigde organisator Aart Koopmans ons uit om naar de Weissensee te komen. Daar reed Maikel zijn eerste meters op gehuurde ijshockeyschaatsen. Voordat ik het wist had ik drie van die gasten in huis die knettergek van sport zijn.”

Alpen

Elk jaar reist de familie Stam naar de Alpen om elkaar in de vernieling te rijden. Vader Arnold is er in geslaagd om zijn bijna maniakale competitiedrang op zijn drie zoons over te brengen. De uitslag stond toch bij voorbaat vast. Maar nu is daar een kentering in gekomen. Kleine kinderen worden groot.

Maikel Stam: „Hij reed altijd voorop. De afgelopen zomer kwam het steeds vaker voor dat Danny en ik ons pa er ook op het vlakke afreden.”

Henk Angenent met Maikel Stam. Ⓒ Rias Immink

Arnold Stam vult aan: „Remco is de jongste, 14 jaar, die kan ik nog hebben in de bergen en op het vlakke. Mijn andere zoons moet ik laten gaan. Ik ben net 50 geworden. Het heeft zo moeten zijn.”

Mooi, maar confronterend

Op zondag fietst de familie naar Den Bosch, veertig kilometer verderop. Lekker een paar uur knallen met 45, 50 kilometer en dan kijken wie er overblijft. „Meestal zijn dat Maikel en ik. Hij kan dat tempo langer vasthouden dan ik. Verdomme. Mooi, maar confronterend. Nu staan ze bovenop een berg vijf minuten op mij te wachten voordat ik kom aankakken.”

Een paar weken geleden werd Maikel vierde in een nationale klassieker in de buurt. Het stormde, regende, slagwinden. Er stonden 150 renners aan het vertrek. 35 man reden de koers uit.

„Ik kijk uit naar volgende week zaterdag, de start van de marathoncompetitie in Amsterdam, ” zegt Stam. „Vanwege mijn achternaam wil iedereen weten of ik net zo hard kan rijden als mijn vader. Bij de B’s ga ik mij bewijzen. Volgend jaar moet ik bij de profs rijden. Op de fiets en op het ijs. Ik studeer bedrijfskunde in Breda, dat gaat goed. Maar een mooier beroep dan topsporter is er niet.”