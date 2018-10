Dumoulin: ’Ik wil iets betekenen voor de wielersport’

„Het frustreert me dat alle successen die we de afgelopen jaren met deze geweldige generatie wielrenners hebben geboekt, niet heeft geresulteerd in meer mensen die de sport beoefenen. Als ik mijn trainingsrondje hier in deze regio maak, mis ik vooral dat er meer jongeren de wielersport hebben opgepakt”, aldus de Giro-winnaar van 2017 en de nummer twee van dit jaar, die achter Geraint Thomas in de Tour de France ook tweede werd.

De eerste ’Tour de Dumoulin’ wordt op 6 oktober 2019 georganiseerd. „Het wielrennen is eigenlijk heel ontoegankelijk. Ik wil laten zien hoe mooi deze sport is. Ik weet dat dat niet in een dag lukt, maar het is een begin. En hopelijk helpt mijn populariteit daar een beetje bij”, zegt hij zoals altijd voorzichtig met een blik van té veel bescheidenheid.

„Er is een toertocht, maar tevens een dag waarop nog veel meer te doen is op wielergebied. Vooral voor jongeren, maar ook voor ouderen”, vervolgt de 27-jarige Dumoulin. „Waarom ik dit nog meer doe? Ik ben door het jaar heen vooral een egoïstische topsporter en dit is voor mij een manier om iets te betekenen voor het wielrennen in Limburg. En ik vind het ook heel leuk.”