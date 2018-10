Koeman heeft tip voor Ten Hag

„Je moet het als clubcoach loslaten. Het heeft geen zin om zenuwachtig voor je tv te zitten en bij elke international te kijken of er iets gebeurt”, reageerde Koeman op de oproep van de Ajax-trainer aan de diverse bondscoaches om voorzichtig om te gaan met zijn spelers.

„Maar ik begrijp hem wel, want voor Ajax komen er cruciale duels aan met Benfica.”

Bondscoach Ronald Koeman tijdens een training van Oranje met Ajacied Donny van de Beek en Lyon-aanvaller Memphis Depay. Ⓒ ANP

Toch deed hij Ten Hag naar eigen zeggen geen toezegging. „Ik heb geen afspraken gemaakt met clubcoaches. Maar ik heb Erik wel gesproken en hij heeft mij ook duidelijk gemaakt hoe hij erin staat”, aldus Koeman.

„Dat is logisch. Ik ben zelf ook clubcoach geweest. Maar het is ook een kwestie van ervaring… Ik was als trainer eigenlijk altijd trots als er spelers werden geselecteerd. Een beetje zoals Mark van Bommel (trainer van PSV, red.) dat ook zei. Hij was superblij, supertrots.”

Tegen Duitsland start Koeman met zijn sterkste opstelling. „Ik ga zaterdag in elk geval niemand sparen.”

