Verweij duikt als coach op in Inzell

De 28-jarige schaatser zette afgelopen zomer voorlopig een punt achter zijn loopbaan, omdat hij er niet in slaagde één miljoen euro bij elkaar te krijgen om een schaatsploeg te formeren.

Dat hij momenteel in Beieren op het ijs staat, heeft evenwel niets te maken met een onverwachte rentree. De drievoudig wereldkampioen werkt momenteel als coach van (van links naar rechts) de Hongaar Bence Dekany, de Nederlanders Janno Botman en Bart Mol plus de Oostenrijkse Vanessa Herzog. Buiten dat kwartet maken ook Mathias Vosté uit België en de Australiër Daniel Greig deel uit van zijn trainingsgroep.

Overigens sluit Verweij niet uit in de toekomst een tweede doorstart te maken als schaatser. In seizoen 2019-2020 hoopt hij als lid van een volwaardige ploeg zijn rentree te maken op de gladde ijzers. „Ik droom ervan om nog een wereldrecord rijden en deel te nemen aan de Winterspelen van 2022 in Peking.”