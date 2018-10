McGregor moet vrezen

De Ier leek aanvankelijk te worden gespaard door de Nevada State Athletic Commission, die alle vechtsportenevenementen in de staat reguleert. Maar vanwege nieuw bewijs worden de acties van The Notorious nu ook formeel onderzocht en kan hij net als zijn Russische tegenstander een boete en schorsing krijgen opgelegd.

Scheidsrechter Herb Dean grijpt in nadat Conor McGregor heeft afgetikt vanwege een nekklem van Khabib Nurmagomedov. Ⓒ AFP

NSAC-voorzitter Anthony Marnell geeft in gesprek met ESPN aan dat er vanwege nieuwe beelden en interviews met betrokkenen is besloten om ook de rol van McGregor op zaterdagavond nader te onderzoeken. Aanvankelijk leek de Ier buiten schot te blijven. Hij kreeg zijn premie van drie miljoen dollar gewoon uitgekeerd, terwijl de NSAC de twee miljoen dollar van Nurmagomedov met het oog op een eventuele boete op zak besloot te houden.

„We starten een officiële zaak tegen Khabib Nurmagomedov én Conor McGregor”, aldus Marnell, die in november een uitspraak verwacht en ervan uitgaat dat beide heren een boete plus schorsing krijgen opgelegd. „We nemen deze zaak zeer hoog op. Dit is geen tik op de wang in een hotellobby, nee, dit was een knokpartij op de avond van het gevecht en wij vinden dat er alleen in de kooi hoort te worden gevochten.”

Ondanks het feit dat McGregor geen aangifte besloot te doen tegen de teamgenoten van Nurmagomedov die hem aanvallen, is de NSAC ook van plan om hen te straffen.

Khabib Nurmagomedov wordt tegengehouden door beveiligers nadat hij uit de kooi is gesprongen om Dillon Danis aan te vallen. Ⓒ Hollandse Hoogte

Bekijk ook: Heldenontvangst voor Khabib in Rusland

McGregor moest in de vierde ronde van het titelgevecht aftikken vanwege een nekklem. Nurmagomedov was echter nog niet klaar met knokken en klom over de octagon om Dillon Danis, de jiu-jitsu-coach van McGregor aan te vallen. De Ier werd op zijn buurt belaagd door twee handlangers van Nurmagomedov. Bij beide clashes vielen rake klappen. Bekijk HIER de beelden.

Bekijk ook: Strijd tussen Khabib en McGregor gaat door

De kampen van McGregor en Nurmagomedov lagen in aanloop naar het gevecht flink overhoop met elkaar en maandenlang werd er verbaal en digitaal met modder gegooid. In april in New York kwam het zelfs bijna tot een handgemeen, toen McGregor met een groep verhaal kwam halen bij Nurmagomedov, omdat die een teamgenoot van hem had lastiggevallen. McGregor gooide toen een steekkarretje door het raam van de bus waar Nurmagomedov inzat.