Costa Rica vindt vervanger bedreigde bondscoach

Gustavo Matosas is de opvolger van Óscar Ramirez, die met zijn ploeg strandde in de eerste ronde.

Het contract van Ramirez liep af en werd niet verlengd. Hij kreeg na het WK in zijn vaderland forse kritiek en werd zelfs bedreigd. Costa Rica verloor in Rusland van Servië en Brazilië en speelde gelijk tegen Zwitserland.

De 51-jarige Uruguayaan Matosas was als clubtrainer actief in een aantal Zuid-Amerikaanse landen. Hij moet Costa Rica naar het WK van 2022 in Qatar zien te leiden.

Óscar Ramirez, Ⓒ Reuters