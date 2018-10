Historische prestatie lonkt voor volleybalsters

Oranje moet nu hopen dat Servië, dat nog geen set verloor, van Japan wint. Als dat gebeurt, kan worden gesspoken van een historische prestatie, want Oranje kwam op een WK nooit verder dan de zevende plek (in 1998).

De volleybaldames wisten halverwege de partij met Brazilië (vanwege winst in twee van de eerste drie sets) al dat een plekje bij de laatste zes landen zo goed als binnen was. De Zuid-Amerikaanse vrouwen trokken de stand vervolgens gelijk, waarna ze ook de beslissende set naar zich toetrokken en zodoende ook zij nog een kans maken op een vervolg.

De setstanden waren: 25-21, 18-25, 27-25, 19-25 en 7-15. Daardoor bleef een negatieve reeks in stand: Oranje verloor voor de achtste keer op een WK van BraziIië.

Overweldigend begin

In de grote en vrij lege Nippon Gaishi Hall begon Nederland de eerste set overweldigend tegen de nummer vier van de wereldranglijst (4-0 voorsprong). Daarna hielden beide ploegen elkaar perfect in evenwicht en bleek aan het einde van de set deze vroege voorsprong dus goud waard (25-21). Nederland zorgde vooral vanaf de servicelijn voor veel druk. Daarbij onderscheidde vooral de jonge Juliet Lohuis, de vervangster van de geblesseerde en afwezige Robin de Kruijf, zich in het bijzonder.

Maar vanaf set nummer twee ging het – voor het eerst sinds ruim een week - ineens mis met de nog ongeslagen Nederlandse equipe. Er kwamen te veel aanvals- en servicefouten en de Braziliaanse service was moeilijk onder controle te krijgen. Wissels van bondscoach Jamie Morrison mochten niet baten en Oranje (18-25).

Bij een vroege achterstand in de derde set nam Morrison ingrijpende maatregelen. Hij bracht aanvalster Celeste Plak, libero Myrthe Schoot en spelverdeelster Britt Bongaerts in het veld en die sleepten Oranje van een 9-2 achterstand terug in de race. Na 16-16 en 23-23 maakte Nederland een Braziliaanse setpoint onschadelijk om deze belangrijke set via 27-25 binnen te slepen.

De vierde set was weer voor Brazilië dat na twee nederlagen vocht voor de laatste kans om in het toernooi te blijven. Halverwege die set stond Anne Buijs heel tegenover haar aanstaande echtgenote Ana Carolina De Sliva (Carol) die was ingevallen. Maar ook Buijs kon niet voorkomen dat die vierde set verloren ging. Ook in set nummer vijf waren de Zuid-Amerikaanse vrouwen niet meer te stoppen: 15-7. Dat was even zuur voor Nederland, maar bepaald geen ramp. Uitzicht op een zo felbegeerde medaille is er nog steeds.

Tot dinsdag ongeslagen

Oranje was tot woensdag nog ongeslagen in Japan. De ploeg wandelde met speels gemak door de eerste groepsfase (Japan, Duitsland, Mexico, Argentinië en Kameroen werden allemaal verslagen) en in de tweede groepsfase gingen de dames van Jamie Morrison gewoon door met winnen. Zowel Puerto Rico als de Dominicaanse Republiek werd aan de kant geschoven.

Extra speciaal

Het duel met Brazilië was extra speciaal voor Anny Buijs, die een relatie heeft met de Braziliaanse Ana Carolina Da Silva (kortweg Carol).

Zevende plaats

De Braziliaanse dames wonnen in totaal drie keer zilver en één keer brons op een WK. De eerste plak werd in 1994 gewonnen, waarna het op vier van de zes toernooien prijs was.

Nederland eindigde zoals gezegd nog nooit hoger dan zevende op een WK. Vier jaar geleden ontbrak Oranje zelfs op het WK, maar sindsdien doende volleybalsters weer volop mee om de prijzen.

In 2015 en 2017 werd EK-zilver veroverd, terwijl in 2016 de World Grand Prix werd afgesloten met brons. Op de Spelen in Rio waren de vrouwen dicht bij een plak, maar werd in de strijd om het brons verloren van de Verenigde Staten.