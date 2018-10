Robben wenst Nederlandse Bundesliga-surprise succes

Bij Hertha BSC wrijven ze zich in de handen met de afgelopen zomer transfervrij opgepikte buitenspeler, die inmiddels in de top van de Duitse spelersklassementen is terug te vinden.

Wéér een aanvallend Nederlands talent. Hij heeft zich nu gemeld bij Jong Oranje, maar kan niet wachten om voor het Nederlands elftal uit te komen.

De twee EK-kwalificatieduels om de kat z’n viool (Jong Oranje is alleen theoretisch nog niet uitgeschakeld) zijn voor Dilrosun mogelijkheden om zich ook aan het Nederlandse publiek te laten zien. Het liefst had hij daarvoor al bij de selectie gezeten waarin Ronald Koeman de weg plaveit voor andere talenten als Frenkie de Jong, Pablo Rosario en Arnaut Danjuma Groeneveld. „Zeker, als jonge jongen is het grote Oranje al waar je later bij wilt zijn”, zegt de goedlachse Dilrosun. „Maar gewoon zo doorgaan, dan komt het grote Oranje vanzelf wel.”

Hij had na de 2-0 zege op Bayern München nog een kort onderonsje met Arjen Robben („hij wenste me succes”) en vindt het mooi dat hij Duitsland verrast („de media zijn volop lovend”).

