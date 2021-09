Botic van de Zandschulp strandt in kwartfinales US Open

In het Arthur Ashe Stadium leek het er aanvankelijk op dat een combinatie van vermoeidheid en spanning Van de Zandschulp te veel werd. De huidige nummer 117 van de wereld had in zijn zeven eerdere partijen (drie in de kwalificaties en vier in het hoofdtoernooi) liefst 19 uur en 37 minuten op de baan gestaan. Toch won hij vanuit het niets nog de derde set, maar daar bleef het ondanks een sterke vierde set bij.

Van de Zandschulp kan met opgeheven hoofd en met een volle portemonnee, hij verdiende zo’n 357.000 euro, het vliegtuig pakken naar Nederland. Zeges op wereldtoppers als Casper Ruud en Diego Schwartzman maakten veel indruk en zullen veel vertrouwen geven. Van de Zandschulp is komende maandag naar verwachting de nummer 62 op de ATP-ranglijst, en de enige Nederlander in de top-100, bij de mannen.

Medvedev won de toss en koos ervoor om Van de Zandschulp te laten beginnen met serveren. Dat bleek een prima keuze. De 25-jarige Nederlander maakte een bijzonder nerveuze indruk, en leverde prompt zijn eerste servicegame in. Van de Zandschulp stond snel een dubbele break achter, pakte één break terug, maar bij 3-5 werd hij opnieuw gebroken door zijn opponent.

In het tweede gedeelte van de eerste set had Van de Zandschulp zijn niveau naar een hoger niveau getild. Het was daarom ook zuur dat de in Veenendaal geboren tennisser direct weer zijn servicegame moest inleveren. Sterker nog: hij verloor de tweede set met 6-0, een flinke klap.

Als een duveltje uit een doosje

In de derde set stond er plotseling een heel andere Van de Zandschulp dan werd verwacht, en toonde hij opnieuw zijn vechtersmentaliteit. De man die al zes keer de eerste set verloor en toch nog zegevierde in New York won tegen alle verwachtingen in de derde set. Plotseling serveerde hij een stuk beter en werd Medvedev in de rally tot wanhoop gedreven. Het was het eerste setverlies voor de verliezend finalist van 2019.

In de vierde set bleef Van de Zandschulp uitstekend tennissen. Breekpunten waren er voor beide mannen niet, totdat Medvedev bij 4-5 een wedstrijdpunt kreeg, maar juist op dat moment toonde de Nederlander zijn beste tennis. Twee games later ging het alsnog mis. Een te korte dropshot betekende het einde van zijn US Open-droom.

Na afloop waren er direct complimenten van Medvedev. „Als hij zo blijft spelen, kan hij minimaal de top-30 halen. In de vierde set kon het alle kanten op”, deelde de wereldtopper uit Rusland een compliment uit.