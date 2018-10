Nieuwe raceklasse voor vrouwen

Achttien tot twintig dames zullen het op diverse, bekende Europese circuits tegen elkaar opnemen in identieke Tatuus T-318 Formule 3-bolides.

In de toekomst wil de organisatie de kalender uitbreiden met banen in de Verenigde Staten, Azië en Australië. Het uit te keren prijzengeld bedraagt in totaal 1,3 miljoen euro.

Een beeld van de bolides waarin zal worden gereden. Ⓒ W Series

De leiding van de W Series gaat de komende maanden een voorselectie uitvoeren. De beste achttien tot twintig kandidaten duiken vervolgens een speciaal opleidingstraject in. Onder leiding van onder anderen voormalig Formule 1-coureur David Coulthard en Red Bull-engineer Adrian Newey wordt hen de fijne kneepjes van het racen bijgebracht.

De initiatiefnemers zijn van mening dat een speciale raceklasse voor vrouwen zal bijdragen aan de kwantiteit en kwaliteit van vrouwelijke coureurs. „Op dit moment is er nog sprake van een glazen plafond”, aldus Coulthard.

„Vaak wordt het voor vrouwen lastig om door te leren zodra zij de Formule 3 bereiken. Meestal vanwege een gebrek aan financiële ondersteuning, in plaats van een gebrek aan talent. Vandaar deze klasse, zodat vrouwen op den duur kunnen doorstromen naar de hogere klasses. Want vrouwen kunnen het mannen echt lastig maken op de baan, mits de voorwaarden gelijk zijn.”