’AS Monaco wil Thierry Henry als trainer’

Trainer Leonardo Jardim is officieel nog niet ontslagen, maar dat zijn ambtstermijn spoedig afloopt is duidelijk. De Monegasken hebben hun pijlen gericht op Henry, momenteel nog assistent-bondscoach bij België. De topaanvaller van weleer is volgens ESPN ervan overtuigd dat dit een goede eerste klus als hoofdtrainer is.

Thierry Henry met rechts van hem de bondscoach van België, Roberto Martinez. Ⓒ AFP

AS Monaco kent een teleurstellende seizoensstart. De club staat op een 18e plek in de Ligue 1. Dit weekend werd er voor de vijfde keer verloren. Een dramatische situatie voor de ploeg die vorig jaar nog als 2e eindigde achter Paris Saint-Germain. In de Champions League-poulefase werd nog geen punt gepakt na nederlagen tegen Atlético Madrid en Borussia Dortmund.

Henry is oud-speler van de Monaco. Tussen 1995 en 1995 speelde hij 105 wedstrijden in het rood-witte shirt. Eerder wees Henry een aanbod van Championship-club Aston Villa af.