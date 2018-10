’Bom onder Belgische voetbal’

Het federaal parket is bezig met twee onderzoeken. Het ene richt zich op financiële fraude en het witwassen van geld in het voetbalmilieu, het andere op matchfixing in de Jupiler Pro League.

De machtige makelaar Mogi Bayat (44) en de iets minder bekende Dejan Veljkovic (48) werden woensdag van hun bed gelicht. Beide zaakwaarnemers deden de afgelopen jaren op grote schaal zaken met de (top)clubs in België en het vermoeden bestaat dat zij daarbij buiten de lijntjes kleurden. Veljkovic wordt eveneens verdacht van matchfixing.

Voormalig Anderlecht-voorzitter Roger Vanden Stock in gesprek met Mogi Bayat. Ⓒ Hollandse Hoogte

Buiten de arrestaties in België zijn er ook huiszoekingen gedaan in Malta, Cyprus, Macedonië en Servië, waar Bayat en Veljkovic bezittingen hebben.

„Sommige spelersmakelaars zouden – onafhankelijk van elkaar – verdachte financiële verrichtingen hebben opgezet”, zo meldt het federaal parket. „Daardoor bleven commissies bij spelerstransfers, verloningen van spelers en trainers en andere betalingen verborgen voor de Belgische overheid en andere betrokkenen bij de transacties.”

Club Brugge

Ook Club Brugge-trainer Ivan Leko - die woensdag ontbrak op de training, voormalig Anderlecht-manager Herman Van Holsbeeck en de scheidsrechters Bart Vertenten en Sebastien Delferière zijn meegenomen voor verhoor. Bij KRC Genk, Club Brugge, Anderlecht, Standard Luik, KAA Gent, KV Oostende, KV Kortrijk, KSC Lokeren zijn invallen gedaan.

Diverse clubs hebben middels een verklaring gereageerd op de invallen, waaronder Club Brugge, waar Ruud Vormer, Arnaut Groeneveld en Stefano Denswil onder contract staan.

„Club Brugge bevestigt dat er in het kader van een grootschalig onderzoek van de gerechtelijke politie in het Belgisch voetbal ook een bezoek aan de gang is van het federaal parket Tongeren op de kantoren aan het Jan Breydel-stadion. Wij verlenen uiteraard onze volledige medewerking aan het onderzoek. Leko is vandaag niet op de club en zou ook ondervraagd worden in het kader van hetzelfde onderzoek. Mochten wij verder officieel nieuws vernemen dan delen wij dat.”

Brugge-voorzitter Bart Verhaeghe reageert tegenover De Tijd: „Alles is zuiver bij ons, wij hebben niets te verbergen. Natuurlijk werken wij mee. De speurders wilden inzage in contracten en facturatie. Die hebben we gegeven. Daaruit zal blijken dat alles zuiver en in orde is. Wij nemen onze trainer Ivan Leko in bescherming. Als coach van Club Brugge valt hem niets te verwijten.”

Club Brugge-trainer Ivan Leko. Ⓒ AFP

Scheidsrechters

De twee opgepakte arbiters zouden goede vrienden van Veljkovic zijn. Scheidsrechtersbaas Johan Verbist: „Ik ben alles momenteel via de media aan het volgen, het nieuws kan ik dan ook niet bevestigen. De refs van wie de namen circuleren, heb ik nog niet kunnen contacteren. Als ze effectief opgepakt zijn, is het logisch dat ze oproepen niet kunnen beantwoorden. Ik volg het dossier uiteraard verder op.”

In totaal voerden 184 agenten 44 huiszoekingen uit in België. In het buitenland kwamen 36 politiemensen in actie.

Voetbalbond België

De Koninklijke Belgische Voetbalbond (KBVB) zegt in een verklaring ’kennis te hebben genomen’ van het uitgebreide onderzoek naar fraude en matchfixing in het nationale voetbal.

„Dit raakt onze sport op meerdere vlakken”, aldus de overkoepelende federatie.

„Indien gevraagd zullen wij vanzelfsprekend bijdragen aan het onderzoek”, vervolgt de KBVB. „Dat uiteraard met alle mogelijke transparantie.” De organisatie wilde ’uit respect’ voor de lopende procedure geen inhoudelijk commentaar geven.

Eerder op de dag werd duidelijk dat verscheidene topfiguren uit het Belgische voetbal voor verhoor waren opgepakt. Ook waren er huiszoekingen bij clubs en op privéadressen, in België en daarbuiten.