Geen vuiltje aan de lucht bij Oranje

De bondscoach van het Nederlands elftal traint woensdag in de stralende zon opnieuw met een volledige spelersgroep van 24 internationals.

Frenkie de Jong heeft geen last meer van de kuitblessure die hem de laatste duels met Ajax aan de kant hield. „Ik had zondag al tegen AZ kunnen invallen maar ben toen uit voorzorg aan de kant gebleven”, zei hij. „Maar nu ben ik weer voor de volle honderd procent fit.”

Oranje ontvangt zaterdag Duitsland in een uitverkochte Johan Cruijff ArenA voor een wedstrijd in de nieuwe Nations League. Koeman en zijn spelers denken dat ze op de goede weg zijn. Ze willen tijdens de krachtmeting met de wereldkampioen van 2014 een nieuwe stap zetten. Goed partij bieden is niet meer genoeg voor ze. Oranje wil nu ook eens een resultaat tegen een sterke landenploeg boeken.

Komende dinsdag staat er in Brussel een vriendschappelijke wedstrijd tegen België op het programma.