Goed nieuws vanuit Japan voor Dumoulin

Dat is in het voordeel van renners als Tom Dumoulin, Annemiek van Vleuten en Anna van der Breggen, die bewezen hebben op dergelijk terrein goed uit de voeten te kunnen. Start en finish zijn op het Fuji Speedway motorcircuit.

De mannen rijden twee ronden van 22,1 kilometer met daarin 846 hoogtemeters. De vrouwen rijden één ronde en ook half zo veel hoogtemeters. „Het is een uitdagend parcours”, vindt Thomas Rohregger, oud-renner en technisch adviseur van de internationale wielrenunie UCI. „Renners die een rol van betekenis willen spelen, zullen van alle markten thuis moeten zijn.”

Van Vleuten, de afgelopen twee jaar wereldkampioene tijdrijden, is blij met het aantal hoogtemeters. „Wel is het een vrij korte tijdrit. Bij de vrouwen zie je dat het soms een secondenspel is in de tijdrit. Ook op het Nederlands kampioenschap zou volgens mij de afstand voor ons langer moeten, omdat het daar soms heel ’close’ is en dat is niet de bedoeling van een tijdrit. 22 kilometer is wel aan de korte kant voor ons, maar in combinatie met de hoogtemeters komt het hopelijk niet aan op seconden.”

Van Vleuten, thuis aan het herstellen van een bij de WK-wegrace opgelopen kniebreuk, zei vaker dat tijdritten voor vrouwen wat haar betreft net zo lang als die voor de mannen mogen zijn. „Maar voor mij persoonlijk maakt het niet zo veel uit. Ik kan goed uit de voeten in korte prologen en in langere tijdritten.”