Jacky Groenen: ’Ze hebben een paar speelsters die echt doortrappen’

„We wisten dat het hier pittig werd”, reageerde de middenvelder tegen de NOS. „We hebben een paar keer flink geluk had. Ze hebben een paar speelsters die echt doortrappen en een paar die echt kunnen voetballen, dus het is een moeilijke ploeg om tegen te voetballen.”

Lineth Beerensteyn was de vrouw van de wedstrijd. De aanvalster van FC Bayern München maakte op een belangrijk moment de gelijkmaker. „Ik had eigenlijk zoiets van: ‘We klappen er weer bovenop.’ Als we dan gelijk komen weet je dat er niets aan de hand is”, aldus Beerensteyn. In de blessuretijd maakte de vervanger van Vivianne Miedema ook nog de winnende goal. „Ik wilde het zo goed mogelijk invullen, en dat heb ik volgens mij wel bewezen.”

Bondscoach Sarina Wiegman Ⓒ Hollandse Hoogte / VI Images (2)

„Deze wedstrijd was het niet zo mooi, maar we zijn door naar de play-offs en dat was het doel”, reageerde een tevreden Sarina Wiegman. De bondscoach zag haar ploeg knap terugkomen. „We wilden goed starten en dat lukte tot aan de penalty. Het is wel heel fijn om dan snel de gelijkmaker te maken.”

Wiegman keek ontspannen naar de wedstrijd. „We wisten dat we met onze gevaarlijke voorhoede zeker wel een doelpunt gaan maken.”