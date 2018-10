„Ik heb het nieuws pas te horen gekregen”, stelt hij in gesprek met L’Avenir. „Ik val echt compleet uit de lucht. Ik heb geen idee wat hier aan het gebeuren is. Het enige wat ik weet, is dat Charleroi hier niets mee te maken heeft. Onze club werd ook niet onderzocht.”

Bij onderzoeken naar financiële fraude werden woensdag door heel België huiszoekingen uitgevoerd. Ook bij topclubs als Club Brugge, Anderlecht en Standard Luik stond de politie op de stoep. Naast Bayat werd ook makelaar Dejan Veljkovic van zijn bed gelicht. Hij wordt ook verdacht van matchfixing.

„Matchfixing ondermijnt de integriteit in de sport”, stelt minister van Justitie Koen Geens in een reactie. „Justitie werkt aan eerlijke sport. Nationaal platform opgericht om informatie uit te wisselen en acties te ondernemen.”

De Belgische voetbalbond weigert op dit moment dieper op de zaak in te gaan. „We wachten de resultaten van de huiszoekingen en ondervragingen af”, stelt woordvoerder Pierre Cornez.

„Dit is verontrustend voor het imago van het Belgisch voetbal”, reageerde directeur Pierre François van de Pro League. „Persoonlijk ben ik nergens van op de hoogte. Bij de Pro League gebeurt er momenteel niets. Ik wacht op meer informatie voordat ik uitgebreid reageer.”

De klacht die Westerlo indiende wegens wedstrijdfraude, was niet persoonlijk gericht tegen makelaar Mogi Bayat. Westerlo-voorzitter Herman Wynants nuanceert zijn eerdere verklaringen daarover. Wynants antwoordde woensdag eerst bevestigend op de vraag of zijn klacht tegen Mogi Bayat was gericht, maar zei later op de dag dat de klacht Bayat niet persoonlijk viseerde. „We hebben enkel klacht ingediend vanwege de wedstrijd Kortrijk-Moeskroen. Het is niet aan mij om het onderzoek te voeren.”