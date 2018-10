Strootman wil weer hoofdrol in Oranje

„Ik moet gewoon zorgen dat de bondscoach niet om mij heen kan ”, zegt de 28-jarige middenvelder die afgelopen zomer de overstap van AS Roma naar Olympique Marseille maakte.

„Ik snap ook wel dat ik de laatste jaren minder heb gespeeld in het Nederlands elftal”, vertelt Strootman in de aanloop naar de komende interlands tegen Duitsland en België. In Oranje wist hij nog zelden zijn niveau van voor zijn zware knieblessure te benaderen. „Maar ik speelde wel goed voor mijn club. Dan ga je dingen analyseren en vraag je je af hoe dat komt. Ik weet het antwoord niet precies maar weet wel dat het beter moet.”

Strootman kreeg in de laatste twee interlands slechts 45 minuten speeltijd. Alleen in het vriendschappelijke duel met Peru mocht hij nog een helft meedoen. De krachtmeting met wereldkampioen Frankrijk moest hij van de eerste tot de laatste minuut vanaf de bank bekijken. „Dat is niet wat ik wil”, zegt Strootman. „Maar voor het Nederlands elftal is het wel goed dat er weer nieuwe talenten opstaan. En voor mij uiteindelijk ook, want van concurrentie word je beter.”

De afwezigheid van de geblesseerde Davy Pröpper vergroot wellicht zijn kans op speelminuten tegen Duitsland en België. „Ik weet het niet”, zegt Strootman. „Het enige wat ik kan doen is het de bondscoach zo moeilijk mogelijk maken.”