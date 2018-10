Bennett nu wel ritwinnaar in Turkije

De renner van Bora-hansgrohe eindigde dinsdag in de openingsrit nog als tweede achter de Argentijn Maximiliano Richeze. In de straten van Antalya hield Bennett in de sprint de Colombiaan Álvaro Hodeg en de Italiaan Simone Consonni achter zich.

Bennett is ook de nieuwe leider in de koers die zondag eindigt. Het was zijn vijfde zege van het seizoen. Dit voorjaar won de Ier drie ritten in de Ronde van Italië.