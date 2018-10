Van Kerkhof is bonussen van Spelen al kwijt aan slepende WADA-zaak

„Het geld dat ik met de Olympische Spelen in Pyeongchang heb verdiend is al weer van mijn bankrekening geschreven. Het kost me tienduizenden euro’s”, liet de 28-jarige schaatster weten. „En ja, ik moet het allemaal uit eigen zak betalen. Het is heel fijn dat ik dat geld heb gewonnen, maar ik kan er niet van genieten. Ik heb inmiddels meer dan tien specialisten benaderd voor onderzoeken. Gelukkig vragen de meesten niet de hoofdprijs, omdat ze me willen helpen. Anders zou het voor mij financieel allemaal niet te behappen zijn.”

Van Kerkhof werd vlak voor de Winterspelen in februari door de disciplinaire commissie van de internationale schaatsbond ISU vrijgesproken wegens twee afwijkende bloedwaardes in december 2015 en maart 2016 in haar biomedisch paspoort. Het WADA weigerde echter die uitspraak over te nemen en ging in hoger beroep bij het internationale sporttribunaal CAS. „Ik geloof in een goede afloop”, vertelde ze opnieuw in Thialf.

Als verweer heeft ze ingediend dat een afwijking in de doorbloeding van haar longen, die is ontstaan als gevolg van een aangeboren hartafwijking, zorgt dat haar bloed uitzonderlijk reageert op verblijf op hoogte én lange vliegreizen. „Het is nu wachten op de zitting. Ik heb geen flauw idee wanneer die is. Daar ga ik me ook niet druk om maken. Het seizoen staat voor de deur en ik ga me daar op focussen, de rest heb ik nu toch niet in de hand.”