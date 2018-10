’Gokchinees’ kwam ook uit Belgisch voetbal

Ye zette in die twee seizoenen spelers van de voetbalclubs Lierse SK en La Louvière onder druk om wedstrijden te manipuleren. Meerdere spelers, trainers, makelaars en bestuurders kregen celstraffen. Ye raakte uit het zicht van de autoriteiten.

Het Brusselse hof van beroep veroordeelde in december 2015 voormalig Lierse-trainer Paul Put tot een celstraf van twee jaar. Zelfverklaard spelersmakelaar Pietro Allatta kreeg acht jaar, zeven voormalige Lierse-spelers, onder wie Yves Vanderstraeten, Marius Mitu en Laurent Delorge, werden tot tien maanden voorwaardelijk veroordeeld.

Put en de spelers stonden terecht omdat ze zich in het seizoen 2004-2005 lieten omkopen om negen wedstrijden te verliezen. Volgens Put en de spelers was Ye aan hen voorgesteld als nieuwe geldschieter en baas van de club en had hij hen gevraagd wedstrijden te verliezen om de overnameprijs te doen zakken. De spelers zouden het geld wel hebben aangenomen, maar tijdens de wedstrijden toch voluit gegaan zijn. Tot Ye hen bedreigde.

Toenmalig Lierse-advocaat Christiaan De Nyn werd schuldig bevonden aan witwassen omdat hij een geldsom van 200.000 euro cash had aangenomen van Ye, zonder dat duidelijk werd waarom. Lierse was echter niet de enige club waar Zheyun Ye actief was. Ook bij La Louvière probeerde hij dubieuze zaken te doen, onder meer via Allatta.

Tijdens het onderzoek werd ook de twijfelachtige financiering van La Louvière nader bekeken, wat ertoe leidde dat ex-voorzitter Filippo Gaone en clubadvocaat Laurent Denis schuldig werden bevonden aan fraude.