Chievo Verona strikt oud-bondscoach

De aanstelling van de oud-bondscoach van Italië hing al in de lucht, sinds eerder in de week Lorenzo D'Anna werd ontslagen. Dat gebeurde na acht wedstrijden in de Serie A zonder overwinning. Verona kwam niet verder dan twee gelijke spelen.

Lorenzo D'Anna Ⓒ IPP

De club kreeg aan het begin van dit seizoen drie strafpunten vanwege gerommel met de boekhouding. Daardoor staat Chievo nu nog altijd op -1.

Ventura (70) tekende voor twee seizoenen. Onder zijn leiding miste Italië voor het eerst in zestig jaar de kwalificatie voor het WK voetbal. Na de verloren play-off tegen Zweden vertrok hij.