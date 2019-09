Numan: ’Fernando wilde niet van opgeven weten’

Afgelopen zomer verscheen een foto op social media van het bezoek dat Numan, Giovanni van Bronckhorst en Michael Mols brachten aan hun ex-ploeggenoot van Rangers. „Eigenlijk had ik afgelopen weekend nog naar Fernando willen gaan, want ik was in Glasgow. Maar ik kreeg te horen dat hij geen bezoek meer kon ontvangen. Toen wist ik dat het niet lang meer zou duren”, besefte Numan.

„Ik vond het confronterend dat zo’n sterke sportman alleen nog maar in bed kon liggen, bij alles hulp nodig had. Door met zijn ogen te knippen kon hij via een spraakcomputer wat zinnetjes zeggen. We kenden Fernando als een jongen die altijd energiek was. In het veld een vechtertje en een strijder. Hij wilde niet van opgeven weten. Dat zat in zijn systeem.”