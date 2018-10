Volleybalsters nog niet zeker van vervolg WK

Oranje verloor woensdag met 3-2 van Brazilië. Dat zou geen probleem zijn als vervolgens Japan twee sets zou verliezen tegen het al geplaatste Servië. Het gastland won echter met 3-1 en kan zich, net als Brazilië, nog bij de beste drie landen in de poule voegen die in de derde ronde met drie andere teams in twee poules gaan strijden om plaatsing voor de halve finales.

Nederland heeft het nog in eigen hand, maar bij een nederlaag tegen Servië en winst van Brazilië op Japan staan er achter groepswinnaar Servië drie landen op zeven overwinningen. In dat geval gaat het om het aantal behaalde punten, daarna is de ’set-ratio’ doorslaggevend.

Servië had tot aan woensdag nog geen set verloren op dit WK. Bij de Europees kampioenen bleef sterspeelster Tijana Boskovic het grootste deel van de partij aan de kant.

De setstanden tegen Brazilië waren 25-21 18-25 27-25 19-25 en 7-15. Daardoor bleef een negatieve reeks in stand: Oranje verloor voor de achtste keer op een WK van Brazilië.

Oranje had de eerste set, met Yvon Beliën, Maret Balkestein-Grothues, Juliet Lohuis, Lonneke Sloetjes, Anne Buijs, spelverdeelster Laura Dijkema en libero Kirsten Knip als basisteam nog overtuigend gewonnen. Met name de servicedruk van Lohuis zorgde voor problemen bij de nummer vier van de wereld, die eerder had verloren van Servië en verrassend ook van Duitsland.

Maar de setwinst werd gevolgd door een matige tweede set die met 25-18 overtuigend naar de Braziliaansen ging. Ook in de derde set kwam Nederland er aanvankelijk niet aan te pas: 1-8. Maar de revival was des te knapper. Met Celeste Plak voor Buijs, Myrthe Schoot op de plek van Knip en Britt Bongaerts als spelverdeelster stond het plots weer 16-16. Brazilië kreeg nog wel het eerste setpunt (23-24), maar bij de tweede kans voor Oranje maakte Plak het met een geplaatste bal af: 27-25.

Oranje viel terug en na de 15-7 in de vijfde set verlieten de speelsters toch wat bedrukt de hal in Nagoya. „Zonde, we kwamen zo sterk terug in de derde set, maar konden die ’spirit’ niet vasthouden”, zei Sloetjes bij Ziggo Sport. „We balen als een stekker.”