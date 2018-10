Wales zonder Bale tegen Spanje

De bondscoach van Wales vertelde in aanloop naar de interland dat zijn sterspeler niet fit is. Bale kampt met spiervermoeidheid. De kans dat Bale tegen Ierland wel meespeelt 50 procent. „Het is niet heel ernstig, maar we moeten het van dag tot dag bekijken”, aldus Giggs.

„We kijken erg uit naar de wedstrijd”, zei de oud-speler van Manchester United. „Het wordt een moeilijke wedstrijd. Spanje is één van de beste teams ter wereld en Luis Enrique één van de beste trainers.”

