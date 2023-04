Nageeye tevreden met derde plaats: ’Moest veel hoesten’

Abdi won in een tijd van 2.03.47, elf seconden langzamer dan zijn eigen Europees record dat hij in 2021 in Rotterdam liep. Dat blijft ook het parkoersrecord. Nageeye kwam als derde over de finish op de Coolsingel in 2.05.32. Het koude weer rond de acht graden speelde iedereen parten.

Na 29 kilometer brak Kiplangat de strijd in de kopgroep van negen lopers open met een versnelling, die alleen gevolgd kon worden door Bashir Abdi en Ethiopiër Dawit Wolde. Omdat ook Wolde er even later af moest, streed het duo kilometers lang voor de overwinning. Nageeye liep na de coup van Kiplangat aanvankelijk een behoorlijke achterstand op, maar wist tot aan de finish nog vier lopers op te rollen om uiteindelijk derde te worden in een tijd van 2.05.32. Dat was iets meer dan een halve minuut boven zijn Nederlands record van 2.04.56, dat hij in 2022 liep toen hij won in Rotterdam.

Keel- en nekklachten Nageeye

Nageeye deed na de finish uit de doeken sinds drie weken veel te last hebben van zijn keel. „Ik denk dat ik op trainingskamp in Ethiopië een virus heb opgelopen, waardoor ik veel moet hoesten.” Met de herinnering aan zijn uitstekende lange duurlopen bleef hij desalniettemin hopen op een goed resultaat. Ondanks dat hij zes dagen terug ook nog nekklachten kreeg, waarvoor hij dagelijks twee uur behandeld werd. „Ik wist wel dat ik geen persoonlijk record zou gaan lopen, zeker ook gezien het koude weer, maar hield toch vertrouwen.”

Dat betaalde zich uiteindelijk uit in een derde plaats. „Na zestien marathons heb ik genoeg ervaring om te weten dat de wedstrijd pas begint bij 37 kilometer. Ik begon mensen op te rollen, Wolde als laatste, die eerst nog zo’n tweehonderd meter voor me liep.”

Bashir Abdi viert de winst met een ereronde tijdens de marathon van Rotterdam. Ⓒ ANP/HH

De 34-jarige atleet gaat zich nu opmaken voor de wereldkampioenschappen atletiek, eind augustus in Boedapest. „Ik heb nu ook de olympische limiet voor de Spelen in Parijs op zak, ga nu eerst uitrusten, terug naar mijn familie in Somalië om het Suikerfeest te vieren. In aanloop naar Boedapest ga ik weer in Iten in Kenia trainen.” Nageeye verwacht zijn carrière in 2025 af te sluiten.

Winnaar Bashir Abdi had vorm voor record

Bashir Abdi won net als in 2021 in Rotterdam maar deed dat elf tellen langzamer. „De omstandigheden waren niet ideaal. Het was kouder dan verwacht, en de hazen liepen dan weer te snel, dan weer te traag. Halverwege kwamen we met 62.05 door, dus zijn we te langzaam gestart. Vanaf dertig kilometer ging met kilometertijden onder aanvoering van Thimothy van 2.50 min. bar snel. Op zo’n drie kilometer voor de finish voelde ik dat ik kon gaan winnen.” Abdi doet geen WK en wil zich volledig gaan focussen op de Spelen in Parijs.

Nederlands kampioenschap

Tijdens de Marathon Rotterdam werd ook het Nederlands kampioenschap afgewerkt. Bij de mannen was Nageeye veruit de beste, maar zilver en brons werden verrassend gewonnen door Roy Hoornweg (2.13.19) en debutant Stan Niesten (2.14.26). Björn Koreman viel na 25 kilometer sterk terug en finishte in 2.16.15. Beste Nederlandse vrouw was Anne Luijten, die met 2.30.59 bijna zes minuten van haar persoonlijke record liep.