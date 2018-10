Deen Thorup nieuwe trainer AA Gent

De 48-jarige Deen ondertekende een verbintenis voor drie jaar. Hij is de opvolger van Yves Vanderhaeghe, die maandag werd ontslagen.

Het was een opvallende timing, want tijdens de onderhandelingen viel de politie binnen in het kader van ’Operatie Propere Handen’.

Thorup komt over van FC Midtjylland, dat na twaalf speeldagen met Kopenhagen de leiding deelt in de Deense eerste klasse. Hij was er sinds 2015 werkzaam en leidde de club afgelopen seizoen naar de titel.

Vanderhaeghe was sinds oktober vorig jaar in functie bij de ’Buffalo’s’, die na tien speelronden op de zevende plek staan, op twaalf punten van de nieuwe leider Racing Genk. Vorig seizoen eindigde Vanderhaeghe met zijn ploeg nog keurig op de vierde plek.