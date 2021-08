Manchester City maakt van Jack Grealish duurste Premier League-aankoop ooit

De Britse media schreven al enige tijd dat met de veelbesproken deal het enorme bedrag van 100 miljoen pond (117 miljoen euro) is gemoeid. Dat maakt van Grealish de duurste speler in de geschiedenis van de Premier League. Tot dusver was dat de Fransman Paul Pogba, die in 2016 door Manchester United voor 104 miljoen euro werd teruggehaald van Juventus.

Grealish, die nog een contract van vier jaar ha op Villa Park, kwam het afgelopen seizoen tot zes goals en twaalf assists in 26 competitiewedstrijden Hij viel in bij Engeland in de recent verloren EK-finale tegen Italië op Wembley. Met Ex-Genk-speler Leon Bailey werd alvast een vervanger aangekondigd bij The Villans.

Volgens de Britse media wil City, getraind door de Spanjaard Pep Guardiola, het record zo snel mogelijk weer verbeteren door ook Harry Kane over te nemen. De geroutineerde aanvaller is tot dusver nog niet gesignaleerd bij zijn Londense werkgever Tottenham Hotspur.