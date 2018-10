’Transfer Promes is weggegooid geld’

„Deze zomer werd er door de La Liga-clubs 897 miljoen euro uitgegeven aan nieuwe spelers euros”, schrijft Marca. „Daarvan lijkt 280 miljoen weggegooid geld.”

Een van de genoemde spelers is Quincy Promes. Sevilla kocht de Oranje-international deze zomer voor 20 miljoen euro van Spartak Moskou, maar maakte slechts 90 minuten in zes invalbeurten. Hij is niet de enige aanwinst bij Sevilla die nauwelijks opgesteld wordt. Verdediger Joris Gnagnon kostte 15 miljoen euro, en speelde maar één wedstrijd. Ibrahim Amado kostte ook 15 miljoen en kwam tot 21 speelminuten in de hoofdmacht van Sevilla.

Mariano Diaz Ⓒ ©GTRESONLINE

Er is nog een overtreffende trap. Real Madrid legde deze zomer 45 miljoen euro neer voor Vinícius Júnior, om hem tot op heden slechts 12 minuten mee te laten doen. De nieuwe nummer zeven van Real, Mariano Díaz, kwam dit seizoen nog niet verder dan drie invalbeurten. Prijskaartje: 22 miljoen euro.

Barcelona kocht Clément Lenglet voor 36 miljoen euro van Sevilla, maar begon slechts één keer in de basis. Malcom kwam voor 45 miljoen over van Bordeaux en maakte tot op heden 45 minuten in het Barça-shirt.

Verder maakte ex-PSV’er Santiago Arias (11 miljoen) maar 38 minuten bij Atlético Madrid, terwijl Kalinic voor 14 miljoen ook maar vier invalbeurten kreeg.

Een groot aantal spelers verruilde deze zomer van club, om nog helemaal geen minuut te maken. Cristian Ganea (Athletic Bilbao), Ignasi Miquel, Leandro Chichizola (Getafe), Pablo Insua (Huesca), José Arnáiz, Recio, Andriy Lunin (Leganés), Aitor Fernádez (Levante) en Stole Dimitrievski (Rayo Vallecano) wachten nog op hun kans.