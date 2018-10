Pinot verslaat Valverde nu wél, Kelderman zesde

De Franse renner was in de oudste nog verreden wielerkoers ter wereld de sterkste in de steile slotklim, de Superga. Hij profiteerde in de laatste kilometers van een vreemde buiteling van de Colombiaan Miguel Ángel Lopez en en de Fransman David Gaudu. Die twee reden elkaar in de wielen en kwamen ten val. Pinot versnelde en soleerde naar de meet.

Lopez herstelde zich goed en kwam nog gevaarlijk dichtbij in de laatste meters, maar strandde op 10 seconden van de winnaar. Wereldkampioen Alejandro Valverde finishte als derde. Wilco Kelderman reed een sterke finale en eindigde op de zesde plaats. Die klassering behaalde de renner van Sunweb ook al dinsdag in de Italiaanse koers Tre Valli Varesine