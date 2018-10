Red Bull verkoopt Verstappen ’nee’

„Ik heb het wel gevraagd aan het team, of ik een keer op een MotoGP-motor mag zitten”, zei Verstappen bij een bijeenkomst van zijn sponsor Exact in Utrecht, waar hij en kickbokser Rico Verhoeven aanwezig waren. „Red Bull sponsort namelijk ook in de MotoGP, bij Honda en KTM bijvoorbeeld. Ik zou weleens op een circuit, zoals de Red Bull Ring, willen rijden. Maar geen schijn van kans. Ze zeiden resoluut ’nee’. Het mocht niet, ze vinden het veel te gevaarlijk. Dan houdt het op.”

Verstappen haalde begin dit jaar zijn motorrijbewijs na welgeteld twee lessen. „ Die lesjes waren verplicht, anders had ik gewoon meteen examen gedaan”, zei de coureur, die inmiddels een Harley Davidson in zijn bezit heeft, destijds.