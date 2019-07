Ajax te sterk voor PSV in Johan Cruijff Schaal

Ajax slaagde er in de bloedhete Johan Cruijff ArenA in om het goede gevoel van voor de zomerstop mee te nemen naar het nieuwe seizoen. Na het binnenhalen van de TOTO KNVB-beker en de 34e kampioensschaal had het elftal van Erik ten Hag – hoe toevallig – 34 seconden nodig om de Ajax-fans wéér te laten juichen. Een splijtende pass van Joël Veltman stelde Donny van de Beek in staat voor te geven op Kasper Dolberg, die de door PSV’er Derrick Luckassen van richting veranderde bal vakkundig achter Jeroen Zoet schoof: 1-0.

Kasper Dolberg bezorgt Ajax een droomstart en zet de Amsterdammers binnen een minuut op voorsprong. Ⓒ Hollandse hoogte

Onder de voet gelopen

Het thuispubliek zong ’tien, tien, tien’ en PSV moest inderdaad opletten niet onder de voet te worden gelopen. Mark van Bommel, die ten opzichte van het duel met Basel Nick Viergever, Donyell Malen, Hirving Lozano en Erick Gutierrez spaarde, coachte alsof het een lieve lust is en kreeg zijn elftal snel weer op de rit. Al was dat pas nadat Dolberg een uitgelezen kans op de 2-0 had gemist. Mocht de bal niet naast maar wel tegen de touwen zijn gerold, dan was de kans groot geweest dat VAR Jochem Kamphuis de treffer wegens buitenspel had laten annuleren.

Bekijk ook: Van Bommel en Ten Hag verklaren keuzes

In het rommelige restant van de eerste helft was PSV slordig in de eindpass en was het enige wapenfeit van de Eindhovenaren – een schotje van Cody Gakpo – een makkelijke prooi voor André Onana. Bij Ajax, dat de keeper uit Kameroen als enige van de toernooigangers in de basis had staan, viel voor rust een aantal zaken op. Perr Schuurs en Sergiño Dest hielden zich verdedigend makkelijk staande en linker centrale verdediger Lisandro Martinez en middenvelder Razvan Marin lijken aanwinsten.

Belangstelling Veltman en Van de Beek

Directeur voetbalzaken Marc Overmars doet er goed aan om Joël Veltman ondanks diens vertrekwens aan zijn aflopende contract te houden. En de verregaande belangstelling van Real Madrid voor Van de Beek kan wel eens heel vervelende gevolgen krijgen voor de Amsterdammers. De publiekslieveling stak - samen met Daley Blind - weer eens met kop en schouders boven zijn ploeggenoten uit.

PSV bracht na de rust Malen en Gutierrez alsnog. De door Ajax opgeleide speler voor Bruma en de Mexicaan als vervanger van Jorrit Hendrix. Dat laatste was verstandig van Van Bommel. Hendrix kreeg geel na een nuttige overtreding op Dest en werd daarna twee keer gespaard door de zwakke Dennis Higler. De scheidsrechter bedekte een schop in het gezicht van Blind en een onbesuisde actie op Van de Beek met de mantel der liefde. Maar veredeld oefenduel of niet, Higler stond daar gewoon om de regels te handhaven. Niet om het vooral maar een wedstrijd te laten blijven.

Scheidsrechter Dennis Higler geeft Jorrit Hendrix één keer geel, maar bespaart de PSV-middenvelder zijn tweede. Ⓒ Hollandse Hoogte

Onbegrijpelijke keuze

Het is te hopen dat de Ajax-woede tien minuten na rust niet meespeelde in de beslissing om de 2-0 van Blind goed te keuren. Voorafgaand aan dat doelpunt tikte Dusan Tadic met zijn arm in het gezicht van Olivier Boscagli. Dat VAR Kamphuis de leidsman naar het scherm aan de zijkant riep was logisch, de keuze van Higler toch naar het midden te wijzen onbegrijpelijk.

Daley Blind zorgde voor de belangrijke 2-0 voor Ajax. Ⓒ Hollandse Hoogte

Ten Hag en zijn spelers hadden daar terecht geen boodschap aan. Met Hakim Ziyech, Lasse Schöne en Lisandro Magallan als vervangers van Quincy Promes, Martinez en Blind gingen de Amsterdammers freewheelend naar het einde en werd de aanloop naar Vitesse-uit (3 augustus, Eredivisie) en PAOK-uit (6 augustus, voorronde Champions League) vooralsnog een ideale. Door de 120 miljoen euro die al in de selectie van Ten Hag is gepompt en de eenvoudige zege op PSV, stelde Ajax duidelijk zijn kandidatuur voor de volgende landstitel. Alles minder dan kampioensschaal 35 is voor de directie een tegenvaller. De landstitel levert dit seizoen een rechtstreekse plaats op in de Champions League van 2020/’21. Het enige minpuntje, als je dat al zo mag noemen, was dat Dest zijn debuut niet geheel in de Ajax-stijl opluisterde met een treffer. Vlak voor tijd was hij daar dichtbij, maar hij schoot de bal tegen de paal.

Bekijk ook: Ajax maakt PSV bij voorbaat kansloos

Treffen met Basel

PSV, dat via Malen nog een levensgrote kans kreeg op de aansluitingstreffer, kende een minder zorgeloze voorbereiding op het belangrijke Europese treffen in Basel, waar de 3-2 uit de thuiswedstrijd moet worden omgezet in een ticket voor de derde ronde. Malen kwam ongelukkig in botsing met Sam Lammers, die het veld geblesseerd moest verlaten waardoor PSV met tien spelers het duel moest uitspelen. Hoe ernstig de kwetsuur is en of zijn meespelen in Zwitserland in gevaar komt, zal later blijken.

Sam Lammers krijgt één grote (kop)kans, maar de spits van PSV mikt naast het doel en valt later geblesseerd uit. Ⓒ BSR Agency