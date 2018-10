Federer met hakken over de sloot door in Shanghai

De Zwitserse tennisser had in zijn eerste optreden na de US Open grote moeite zich te ontdoen van de Rus Daniil Medvedev. Hij won na bijna twee uur in drie sets: 6-4 4-6 6-4.

Medvedev nam zijn goede vorm van Tokio mee. De Rus schreef afgelopen zondag het toernooi in de Japanse hoofdstad op zijn naam. Hij bood Federer geduchte tegenstand en liet het op een derde en beslissende set aankomen. Daarin kreeg Federer de regie in handen door op 4-4 Medvedev te breken en 5-4 voor te komen. Vervolgens serveerde hij de wedstrijd uit.

Federer won de masters in Shanghai twee keer. Zijn volgende tegenstander is de Spanjaard Roberto Bautista Agut.