Trainer over eigen spelers: ’Kan ze niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort’

,,We geven ongelofelijke doelpunten weg, dingen die ik in mijn hele leven nog niet gezien heb”, aldus de teleurgestelde trainer tegenover Sporza. ,,Bij de 3-0 mocht een kerel van 1 meter 77 binnenkoppen tussen reuzen van bijna twee meter. Dat zegt genoeg. Na rust hadden we meteen kunnen reageren, maar we startten nóg slechter dan we geëindigd waren.”

Vanhaezebrouck vervolgde kritisch: ,,Uiteindelijk verdedig je samen, maar we kunnen niet anders dan naar individuen kijken. Er worden te simpele fouten gemaakt. Vorig jaar gebeurden die niet, nu veel te vaak. Kijk, het is niet voldoende om 95% controle te hebben. Als je 5% loslaat, incasseer je doelpunten.” Hij eindigde het interview met een opmerkelijke uitspraak: ,,Ik kan ze niet doodschieten, want dan kom ik spelers tekort.”