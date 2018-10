Advocaat verdachte Belgische voetbalfraude: ’Wapen tegen hoofd van zijn vrouw gezet’

Jean-Philippe Mayence deed zijn verhaal bij La Dernière Heure en uitte forse kritiek op de politie. „Ze vielen bij zonsopgang binnen bij mijn cliënt. Er werden deuren ingebeukt en er werd zelfs een wapen tegen het hoofd van mevrouw Bayat gezet. En dat terwijl de kinderen toekeken. Het leek wel om terroristen te gaan. Ik begrijp dat er vroeg moet worden ingegrepen, maar mensen behandelen alsof ze een gevaar zijn voor de openbare veiligheid. Dat was niet nodig misschien”, aldus Mayence.

„Op dit moment heb ik nog geen nieuws over mijn cliënt. We hebben gevraagd of we met hem mogen spreken, maar dat werd ons geweigerd. Het verhoor zou voor vanavond of morgen zijn. We wachten af. Nu zijn aanhouding verlengd is van 24 uur naar 48 uur, lijkt het me wel niet de bedoeling dat Bayat niet met zijn advocaat mag spreken.”